Prinz William und Herzogin Kate streichen Besuch

Berichten zufolge wurde sich am Freitag gegen den königlichen Besuch auf der Kakaofarm Akte 'il Ha im Dorf Indian Creek widersetzt. Die weniger als 1000 Bewohner des Dorfes wollten das royale Ehepaar nicht willkommen heissen. Zwischen den Bewohnern des Dorfes Indian Creek und «Flora and Fauna International», die Naturschutzorganisation, die Prinz William seit 2020 als Schirmherr unterstützt, gibt es Streit. Auslöser für den Konflikt seien an das Dorf angrenzende und umstrittene Gebiete im Besitz der Organisation.