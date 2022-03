Prinz William und Herzogin Kate unter Protesten in Jamaika empfangen

Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sind am nächsten Halt ihrer einwöchigen Karibik-Tour angekommen: Nach drei Tagen in Belize reiste das royale Paar am Dienstag nach Jamaika. Am Flughafen wurden sie von offiziellen Würdenträgern begrüsst. Beide begeisterten in auf die jamaikanischen Landesfarben abgestimmten Outfits: Kate trug ein strahlend gelbes Kleid der Marke Roksanda, William einen schwarzen Anzug mit grüner Krawatte.