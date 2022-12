Warum werden William und Kate von einem Arzt begleitet?

Manche Royal-Fans hoffen nun vielleicht darauf, dass William und Kate sich mit Williams Bruder Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Meghan (41) treffen, denn diese wohnen bekanntermassen in den USA und nach dem Tod der Queen gab es Gerüchte, die einstigen Fab Four könnten sich wieder annähern. Doch danach sieht es wohl nicht aus, denn obwohl Harry und Meghan in den kommenden Tagen ebenfalls an der Ostküste sein werden – sie werden eine Gala in New York besuchen – darf man wohl weniger mit einem Treffen der entfremdeten Royals hoffen. Die Kluft ist durch Anschuldigungen von Harrys und Meghans Seite zu gross, die Wunden wohl zu tief.