Die Royals bei den Pfadfindern

Der Tag von The Big Help Out wurde von den Pfadfindern und der Royal Volunteer Society gegründet und von der Together Coaliation organisiert. Im Rahmen des Projektes beteiligten sich dutzende von Hilfsorganisationen in der Hoffnung, Menschen dazu zu ermutigen, in Zukunft mehr zu helfen unter dem Motto: «Geh zur Hand; verändere etwas» wie es auf der Website der Pfadfinder heisst.