Das ist die Weihnachtskarte von Prinz William und Prinzessin Kate

Charles und Camilla wirken weihnachtlicher

Im Gegensatz zu Prinz William und Prinzessin Kate wirken King Charles III. (74) und Queen Consort Camilla (75) da schon etwas weihnachtlicher. Das Bild, welches die beiden in diesem Jahr auf ihren Weihnachtskarten verwenden, ist zwar nicht extra für diesen Zweck aufgenommen worden – es handelt sich um einen Schnappschuss bei ihrem Besuch an den Highland Games in Schottland. Aber immerhin die Farben, welche sie tragen, lassen den Betrachter oder die Betrachterin etwas in Weihnachtsstimmung kommen. Aufgenommen wurde das Bild vom Fotografen Samir Hussein, der das Ergebnis stolz auf Twitter präsentiert und dazu schreibt: «Ich bin wirklich stolz, dass mein Foto zum zweiten Mal in Folge für die Weihnachtskarte des Königspaares ausgewählt wurde.»