«Ihre Frau ist nicht schlecht, sie ist eine gutaussehende Lady»

William tritt in die Fussstapfen seiner Mutter

Der Prinz von Wales nahm an der Eröffnung eines Krebszentrums im Royal Marsden Hospital in Sutton teil. Prinz William wurde 2007 Präsident der Organisation, die unter anderem das Krankenhaus betreibt. Er trat damit in die Fussstapfen seiner Mutter. Prinzessin Diana (1961-1997) unterstützte und besuchte die Einrichtung ebenfalls seit 1989. 1993 eröffnete sie in der Klinik eine Kinderkrebsstation.