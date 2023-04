Bei Kate und William fliegen im Streit wortwörtlich die Fetzen

Dass Kates Ehemann gerne mal laut wird, ist tatsächlich bekannt. Es ist ein Charakterzug, den er, aber auch sein Bruder Prinz Harry (38) von ihrer Mutter Prinzessin Diana (†36) geerbt haben sollen. Dies enthüllte der Autor Robert Jobson vergangenes Jahr in seinem Buch «William at 40: The Making of a Modern Monarch» (zu deutsch: William mit 40: Die Entstehung eines modernen Monarchen). Diese temperamentvolle Eigenschaft soll den Kronprinzen zu einer tickenden Zeitbombe machen. Und während Kate eigentlich als der ruhige Gegenpol gilt, scheinen ihr dann aber doch ab und zu die Sicherungen durchzubrennen. Aber so schnell und heftig, wie ihre Streitereien entbrennen, so schnell sollen sie sich wohl auch jedes Mal wieder vertragen.