Ja, es wurde auch gespart!

Aber es konnten auch Versprechen eingehalten werden und Charles bewies, dass er seinen Titel als Spar- und Öko-König zu Recht trägt. So liess er in seinen Palästen und anderen königlichen Anwesen den Heizungs-Thermostat auf maximal 19 Grad runterschrauben – in Räumen, die selten oder nicht bewohnt sind, darf die Temperatur maximal 16 Grad betragen. Ausserdem konnte bei Reisen gespart werden. 2023 sanken die Reisekosten um 680'000 Franken und betrugen insgesamt 4,4 Millionen Franken. Das erstaunt, denn das bevorzugte Transportmittel des Palastes gehört nicht zu den günstigsten. 174 Mal stiegen King Charles, Prinz William, Prinzessin Kate und Co. in einen Helikopter und bezahlten dafür über 1,1 Millionen Franken.