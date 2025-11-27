Prinz William verrät Lieblingsserie seiner Kinder

Prinz William hielt auf der Gala eine Rede

Cleese wurde von seiner Ehefrau Jennifer Wade (54) begleitet. Weitere Gäste waren Zara Tindall (44) und ihr Ehemann, sowieso Prinz Williams Cousine dritten Grades, Lady Amelia Windsor (30), und seine Cousine ersten Grades, Lady Eliza Spencer (33). In seiner Rede lobte William die Menschen, die «an vorderster Front» Tiere und Natur schützen. «Die Menschheit gedeiht, wenn der Natur der Raum gegeben wird, uns mit sauberer Luft, Wasser und Nahrung zu versorgen, die wir alle benötigen. Deshalb sollten uns die Erkenntnisse und das Fachwissen der Tusk-Preisträger dazu inspirieren, Veränderungen voranzutreiben. Wir müssen ihre Stimmen weiterhin stärken und ihre wichtige Arbeit unterstützen.»