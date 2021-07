Prinz William wieder im Sattel: Er bestreitet Polo-Turnier

Zuletzt hatte Prinz William anderen Spielern bei einem Sport-Event zugejubelt: Der britische Royal war beim Einzug der englischen Fussballnationalmannschaft ins EM-Finale im Wembley-Stadion anwesend. «Was für ein Spiel, was für ein Ergebnis! Eine grosse Mannschaftsleistung. Das ganze Land wird am Sonntag hinter euch stehen», twitterte er am Mittwochabend nach dem Sieg. Mit grosser Wahrscheinlichkeit soll er auch beim Finale am Sonntag anwesend sein. Zudem soll er am Samstag noch mit seiner Ehefrau das Tennis-Finale der Frauen in Wimbledon live verfolgen.