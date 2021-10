Prinz William will keine royale Taufe von Lilibet

Die Taufe eines Töchterchens sollte eigentlich ein freudiger Anlass sein. Doch im Fall von Herzogin Meghans, 40 und Prinz Harrys, 37, Tochter Lilibet Diana (vier Monate alt) sorgt der Anlass für immer mehr Ärger und – führte sogar zu Streit. Beim letzten Auftritt in New York soll es wegen dem Thema so sehr gekracht haben, dass Meghan wutentbrannt aus dem Hotelzimmer gestürzt sein soll – Harry soll daraufhin geknickt den ganzen Abend alleine im Zimmer gesessen sein, berichtet eine gut informierte Quelle dem People-Magazin «InTouch». Der Knatsch soll sogar aufgezeichnet worden sein, weil Meghan und Harry ihre Mikrofone (die sie wegen der Aufzeichnung ihrer Netflix-Doku trugen) nicht ausgeschaltet hatten.