Prinz William wird heute in Zürich erwartet

Die Reise in die Schweiz folgt unmittelbar auf den Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Grossbritannien. Laut britischer Medien wird William ohne seine Ehefrau Kate anreisen, die in England bleibt. Ob ihre Kinder mitkommen, ist nicht bekannt. Klar hingegen ist, dass der künftige König seine Begeisterung für den Fussball auch an seinen ältesten Sohn, Prinz George (11), mitgegeben hat. Er durfte bereits mehrere Spiele an der Seite seines Vaters besuchen.