Prinz Williams Kurz-Besuch in Zürich – ein Affront gegen Wales?

Mit diesem fulminanten Ergebnis seiner Fussballmannschaft macht die Rückreise in die Heimat sicher doppelt Spass. Die walisische Mannschaft enttäuschte er allerdings. Als Prince of Wales hätte er durchaus noch kurz in St. Gallen vorbei schauen können, wo Wales gegen Frankreich spielte. Stattdessen fuhr Prinz William aber nach dem Sieg von England direkt wieder nach Kloten, wo er in den Flieger gen heimwärts zu seiner Familie stieg.