Prinz Williams Liebeserklärung an Kates Geburtstag rührt zu Tränen

Prinzessin Kate hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Der Öffentlichkeit war Anfang 2024 mitgeteilt worden, dass ihr Schwiegervater, König Charles III. (76), an Krebs erkrankt ist. Und es wurde bekannt, dass ebenso auch bei ihr eine Krebserkrankung festgestellt wurde. Wie Williams Vater, der weiterhin behandelt werden soll, unterzog auch sie sich einer Behandlung. In einem rührenden Social-Media-Beitrag inklusive emotionalem Video konnte sie dann im September berichten, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben. Der Clip zeigte Kate an der Seite ihres liebenden Ehemannes William sowie der gemeinsamen Kinder Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11).