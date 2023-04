Prinzessin Alexandra von Luxemburg hat «Ja» gesagt

Kirchliche Trauung in Südfrankreich

In genau einer Woche feiern die luxemburgischen Royals dann gleich noch einmal Hochzeit: Am 29. April werden sich Alexandra und Nicolas Bagory auch noch kirchlich vermählen. Diese Trauung findet in der Heimat vom französischen Bräutigam Nicolas Bagory statt – in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas in Südfrankreich. Ein besonderer Ort auch für Alexandra: Die Kirche liegt nur wenige Kilometer vom Sommersitz der luxemburgischen Royals entfernt, wo die Prinzessin und ihre Familie regelmässig Ferien machen.