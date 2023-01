Alles zur Hochzeit von Prinzessin Alexandra von Luxemburg

Wer sind Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory?

Prinzessin Alexandra ist das vierte Kind und die einzige Tochter vom luxemburgischen Grossherzogenpaar. Sie hat vier Brüder: Thronfolger Prinz Guillaume (41), Prinz Felix (38), Prinz Louis (36) und ihr jüngerer Bruder Prinz Sébastien (30). Die Prinzessin studierte Psychologie und Sozialwissenschaften in den Vereinigten Staaten und setzte ihr Studium in Paris fort, wo sie einen Abschluss in Philosophie machte. Die Prinzessin ist ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe aktiv und begeistert sich für Literatur und Sport. So spielt sie etwa Tennis, fährt Ski und Wasserski.