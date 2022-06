Prinzessin Alexia der Niederlande: Neues Porträt zum 17. Geburtstag

Das Foto stammt aus einer Fotosession der Familie im Schloss Noordeinde und zeigt die 17-Jährige in einem Zweiteiler in zartem Grün mit weissem Blumenprint von Sandro. Dabei strahlt sie verträumt in die Kamera. In wenigen Stunden haben bereits mehr als 300 Menschen das Bild kommentiert und der Königstochter gratuliert.