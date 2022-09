In den Niederlanden treibt die Mafia ihr böses Werk und nun sollen sie ein neues Opfer im Visier haben: Kronprinzessin Amalia. Die 18-Jährige sollte eigentlich derzeit ihre Jugend geniessen, hat sie doch eben erst ihr Studium in Amsterdam begonnen und zog in eine WG – ganz so, wie es sich für eine Studentin gehört. Doch jetzt heisst es für die Tochter von König Willem-Alexander (55) wieder Hotel Mama, wenn man den Palast in Den Haag so nennen kann, denn wie die niederländische Zeitung «Telegraaf» berichtet, soll Amalia in grosser Gefahr schweben. Da man von der sogenannten Mocro Maffia eine Entführung der Prinzessin befürchtet, wurde höchste Alarmbereitschaft ausgerufen und zum Schutz von Amalia musste sie aus ihrer WG ausziehen.