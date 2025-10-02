Prinzessin Amalia der Niederlande rückt ins Militär ein

Ganz reibungslos war der Eintritt ins Militär für Prinzessin Amalia nicht. Im Juni 2025 stürzte sie beim Reiten vom Pferd und zog sich dabei einen Bruch am Oberarm zu, der im Spital von Utrecht operativ behandelt werden musste. Wegen des Unfalls musste ihr Eintritt ins Militär und auch das Shooting zum alljährlichen Sommerfoto der Königsfamilie verschoben werden. Einen Knick ihrer Militärkarriere bedeutet das selbstverständlich nicht – der Aufstieg von Prinzessin Amalia im Militär ist bereits vorprogrammiert. «Nach Abschluss folgt die Beförderung zum Unteroffizier», lässt der Palast verlauten.