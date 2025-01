Prinzessin Amalia kassiert jährlich 1,5 Millionen Franken

1,5 Millionen Franken für öffentliche Auftritte

Amalia nahm an Staatsbanketten teil und begleitete ihre Eltern bei diplomatischen Empfängen. Ihren ersten Solo-Auftritt absolvierte sie im Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris, wo sie die niederländischen Athleten unterstützte. Deshalb erklärte Amalia letzten Mai in einem offiziellen Brief an Premierminister Mark Rutte, dass es «nun absehbar» sei, «dass ich im Hinblick auf die selbständige und unabhängige Ausübung meines Amtes mit Personalkosten und materiellen Kosten rechnen muss, einschliesslich eines Sekretariats und der Reservierung einer Wohn- und Arbeitsunterkunft.»