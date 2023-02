Prinzessin Amalia spricht über Mafia-Bedrohung

Ihre Studienzeit habe sie sich definitiv anders vorgestellt. «Ich hatte den Gedanken, dass ich dasselbe tun könnte, was andere Studenten tun. Leider sah die Realität anders aus», so die Prinzessin. Sie studiere zwar noch an der Universität Amsterdam, könne aber nicht mehr «die Strasse entlang und durch ein Geschäft gehen». Das vermisse sie derzeit am meisten. Sie hoffe, «dass sich die Situation bald ändert» und habe es genossen, in der Karibik «etwas mehr Freiheit zu erleben».