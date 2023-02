Prinzessin Amalia schlägt sich in der Karibik wacker

So scheint sie stetig mit ihrem Vater am Kichern zu sein und auf einer Aloe Farm durfte man sogar einen ganz natürlichen Moment, nicht zwischen König und Prinzessin, sondern zwischen Vater und Tochter beobachten. Die Royals stellten auf Aruba Körperpeeling her, als Willem-Alexander etwas verwirrt fragt, was das denn eigentlich sei. Amalia kann in diesem Moment wohl nicht glauben, was sie da hört und schaut ihren Vater völlig entgeistert an: «Du lebst mit vier Frauen zusammen und weisst nicht, was Körperpeeling ist?»