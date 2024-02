Amalia der Niederlande wagt nach Mafia-Drama einen Neuanfang

Wie die niederländische Zeitung «Het Parool» unter Berufung auf mehrere Quellen erfahren haben will, soll die 20-Jährige inzwischen aus Huis ten Bosch ausgezogen sein und wieder in Amsterdam leben. Zwar wurde der Umzug «im Interesse der Privatsphäre der Prinzessin» vom Sprecher des Informationsdienstes der Regierung weder bestätigt noch dementiert, allerdings äusserte sich ein Nachbar gegenüber dem Blatt: «Ich freue mich sehr für sie, dass sie wieder hier leben kann.» Dass Amalia eineinhalb Jahre nach dem radikalen Rückzug einen Neuanfang wagt, das Drama um die so genannte «Mocro Mafia» hinter sich lassen will, unterstreicht ihre Stärke und Resilienz. In ihrer Heimat hatten sich zahlreiche Menschen mit der niederländischen Thronfolgerin solidarisiert, Moderatorin Linda de Mol (59) entwarf sogar ein T-Shirt mit der Aufschrift «Love Amalia» – und schwärmte von der jungen Frau. Im zweiten Anlauf findet die nächste Königin der Niederlande hoffentlich ihr Glück in der Hauptstadt des Landes.