Prinzessin Anne (73) hatte einen Unfall. Die Schwester von König Charles III (75) habe am Sonntagabend «leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung» erlitten. Dies gab der Buckingham Palast am heutigen Montag (24. Juni) in einer Mitteilung bekannt. Der Vorfall sei auf dem Anwesen Gatcombe Park passiert. Genauere Angaben zu dem Unfall machte der Palast nicht.