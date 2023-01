Bei den Royals scheinen sich Biss-Vorfälle von Hunden zu häufen und man fragt sich, ob sie ihre Haustiere nicht im Griff haben. Haben die Royals einfach nur Pech und ihre Hunde haben einfach einen aggressiven Charakter oder läuft da etwa was in der Erziehung schief? Denn gut erzogene Hunde gehen in der Regel nicht einfach auf Artgenossen oder Menschen los. Vielleicht sollten Anne und Co. sich einmal überlegen, eine Hundeschule zu besuchen – dann klappt es das nächste Mal vielleicht auch mit der ungestörten Fasanenjagd.