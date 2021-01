Inzwischen lebt Prinzessin Athena, die in der dänischen Thronfolge den 10. Rang einnimmt, in Paris. Dorthin zog Prinz Joachim mit seiner Frau Marie und den zwei jüngeren Kindern im Sommer 2019, um eine militärische Ausbildung zu absolvieren. Seit Herbst 2020 ist er in der französischen Hauptstadt Verteidigungsattaché in der dänischen Botschaft. Athena selbst besucht derweil eine französische Schule. Mit der Sprache dürfte sie dabei kein Problem haben, immerhin ist ihre Mutter Marie gebürtige Französin.