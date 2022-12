Drama um Thailands Prinzessin Bajrakitiyabh

Bajrakitiyabha habe ein Aneurysma im Gehirn gehabt, das geplatzt sei, schreibt der schottische Journalist und Thailand-Kenner Andrew MacGregor Marshall (51), der über Insider-Wissen verfügen soll. «Nicht einmal die besten Neurochirurgen der Welt hätten ihr Leben retten können», zitiert ihn der «Blick». Die Prinzessin hätte keine Chance auf eine Heilung. Das Königshaus werde so tun, als ob sie noch eine Weile am Leben bleiben würde, so MacGregor. «Sie ist am Mittwoch gestorben. Lasst sie gehen.» Von offizieller Seite heisst es, die Royal habe ihr Bewusstsein verloren.