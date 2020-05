Prinzessin Beatrice leidet unter Legasthenie

Bei Prinzessin Beatrice, 31, wurde im Alter von sieben Jahren eine Lese- und Rechtschreibschwäche diagnostiziert. Vor allem in ihrer Kindheit habe ihr diese grosse Mühe bereitet: «Meine besten Freunde waren mir stets so weit voraus», erzählt sie in einem Video, das sie für die Hilfs-Organisation «Made by Dyslexia» gedreht hat.