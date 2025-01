Prinzessin Beatrices zweite Tochter ist da!

«Herzen quellen über vor Liebe»

Das bestätigt auch der stolze Vater in einem eigenen Instagrampost: «Letzte Woche haben wir Baby Athena in unser Leben aufgenommen. Sie ist winzig und absolut perfekt. Wir sind alle (einschliesslich Wolfie und Sienna) schon ganz vernarrt in sie. Unsere Herzen quellen über vor Liebe für dich, Baby Athena.» Weiter fügt er an: «Ein riesiges Dankeschön von meiner Frau und mir geht an all die wunderbaren Mitarbeiter des Chelsea and Westminster Hospital für ihre aussergewöhnliche Betreuung und Unterstützung während dieser unglaublich besonderen Zeit.»