Prinzessin Beatrix der Niederlande positiv auf Corona getestet

Grosse Sorge um Prinzessin Beatrix, 83. Die Mutter des niederländischen Königs Willem-Alexander, 54, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Königshaus in Den Haag am Samstagabend mit. Sie habe sich zunächst wegen leichter Erkältungssymptome testen lassen. Anschliessend habe sie sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben und halte sich fortan an sämtliche Regeln für positiv getestete Menschen.