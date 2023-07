In ihr steckt wohl auch ein grosser Tennis-Fan: Prinzessin Charlotte (8) scheint ganz nach ihrer Mutter, Prinzessin Kate (41), zu kommen. Am Sonntag (16. Juli) absolvierte die Tochter von Kate und Prinz William (41) ihren ersten Besuch in Wimbledon. Dabei war ihr die fehlende Tennis-Turnier-Erfahrung keineswegs anzumerken. Auf der Tribüne fieberte Charlotte wie ein echter Profi beim Finale zwischen Carlos Alcaraz (20) und Novak Djokovic (36) mit.