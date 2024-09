Der «Kate-Middleton-Effekt»

Doch wie kommt es, dass Charlotte, die erst nach ihrem Bruder George in der Thronfolge steht, einen viel höheren Marktwert hat als er? Der Grund soll der sogenannte «Kate-Middleton-Effekt» sein. Denn was Charlottes Mutter Prinzessin Kate trägt, führt sogleich zu Umsatzschlagern und leeren Regalen. Sie hat massgeblich Einfluss auf Modetrends, und in diese Fussstapfen tritt Tochter Charlotte bereits jetzt. Was hingegen die männlichen Royals tragen, scheint weniger zu interessieren, und darum wird durch George auch weniger Umsatz prophezeit. Das Gleiche gilt für den jüngsten Bruder Prinz Louis (6).