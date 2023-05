Die Tochter von Thronfolger Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) liess mit ihrer herzigen Art wieder einmal alle dahinschmelzen. In einem weissen Kleid mit Cape-Kragen von Alexander McQueen und einer Hochsteckfrisur mit weiss-silbernem Haarschmuck in Blatt- und Blumenform war die Nummer drei in der Thronfolge das perfekte Mini-Me Abbild von Mama Kate. Diese trug bei der Krönungszeremonie ebenfalls eine weisse Robe von Alexander McQueen, hüllte sich allerdings zusätzlich in einen rot-weiss-blauen Mantel des Royal Victorian Ordens. Wer also Charlottes Styling-Inspiration war, konnte nicht bestritten werden.