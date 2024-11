Prinzessin Charlotte träumt von einer medizinischen Karriere

Dass Prinzessin Charlotte wenigstens einige Zeit als Krankenschwester arbeiten könnte – sollte sie in ein paar Jahren immer noch diesen Wunsch hegen – ist aber nicht so abwegig. Ihre Ur-Grossmutter, die verstorbene Königin Elizabeth II. (1926-2022) war ebenfalls nicht nur ausgebildete Königin, sondern auch Lastwagenfahrerin und Mechanikerin. Keine Angst davor zu haben, sich die Hände schmutzig zu machen, scheint also in der Familie zu liegen.