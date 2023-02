Schweden-Royals machen den Hampelmann

Nicht mal ein Beinbruch hindert Estelle am Sport

Bereits einige Monate zuvor, im Februar 2020, starteten Daniel, Oscar und Estelle ihre Sport-Motivations-Offensive und sprangen munter im winterlichen Wald herum. Obwohl sich der Begriff «munter» auf Prinz Daniel und Prinz Oscar beschränkt. Prinzessin Estelle trug damals einen Gips am rechten Bein und musste an Krücken gehen. Kurz zuvor hatte sie sich beim Skifahren das Bein gebrochen, was sie aber nicht im geringsten davon abhielt, das familiäre Sportprogramm durchzuziehen. Ihre Lösung für das Beinproblem war so einfach wie pragmatisch: Sie hüpfte einfach auf dem gesunden Bein und schwang die Krücken freudig in die Luft.