Dass der Palast nun aber kein offizielles Foto veröffentlicht hat, auf dem Victoria und Daniel zu Estelles Geburtstag der Welt zeigen, dass alles in Ordnung ist, schürt jedoch das Feuer in der Gerüchteküche. Steht doch eine Trennung ins Haus? Man würde aber doch meinen, dass Victoria und Daniel sich, selbst wenn sie in einer Ehekrise stecken würden, für den Geburtstag ihrer ältesten Tochter zusammenreissen und fröhlich in die Kamera strahlen.