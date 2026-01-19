Prinzessin Eugenie verbannt Vater Andrew aus ihrem Leben

Für einen anderen Weg hat sich Andrews zweite Tochter Prinzessin Beatrice (37) entschieden. Sie lud ihren in Ungnade gefallenen Vater noch vergangenen Monat zur Taufe ihrer Tochter Athena ein. Bei dem anschliessenden Pubbesuch soll er allerdings nicht mehr dabei gewesen sein. «Beatrice versucht, einen Mittelweg zu finden, um den Kontakt zu ihrem Vater nicht abzubrechen und dennoch der königlichen Familie nahe zu bleiben», erklärt eine Quelle der Zeitung. Der Kontakt sei derzeit zwar nicht besonders eng, aber immerhin versuche sie, ihren Vater in ihrem Leben zu halten. Eugenie hingegen sei nicht darum bemüht, diesen Spagat zu machen. «Sie spricht nicht mit ihm.»