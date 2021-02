Es sind schöne Nachrichten aus dem britischen Königshaus. Wie die Royal Family via Twitter verkündet, hat Prinzessin Eugenie ihr Kind zur Welt gebracht. Das Baby kam am 9. Februar um 8:55 Uhr im The Portland Hospital zur Welt. Ehemann Jack Brooksbank war, wie der Palast schreibt, bei der Geburt dabei. Das Baby wiegt rund 3.5 Kilo. Mutter und Kind gehe es gut.