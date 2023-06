Das sind Prinzessin Ingrid Alexandras Pläne nach dem Schulabschluss

Ingrid Alexandra von Norwegen geht zum Militär

Doch ganz vorbei ist der Schulalltag trotzdem nicht – denn der Palast teilt nun auf seiner Seite mit, wie es für die 19-Jährige weitergeht: «Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Ingrid Alexandra, wird in diesem Herbst an der Uranienborg-Schule als Schulassistentin und Umwelthelferin arbeiten.» Zudem steht eine militärische Ausbildung für die Adelige an. 2024 wird sie einen zwölf-monatigen Wehrdienst beim Pionierbataillon in der Brigade Nord leisten. Bereits im Januar soll Ingrid Alexandra nach Skjold Camp in Inner Troms reisen. Dort ist das zweite Bataillon und das Pionierbataillon stationiert. «Nach der Rekrutierungsphase wird die Prinzessin einem Dienstposten zugewiesen und absolviert eine berufliche Phase mit spezifischerer Ausbildung, gefolgt von einer Abkommandierungsphase mit Ausbildung und Übungen», heisst es in den Statement weiter.