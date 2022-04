Prinzessin Isabella von Dänemark ist konfirmiert

Der einzige Wermutstropfen für Isabella: Ihr Grossvater John Donaldson konnte an der Konfirmation nicht teilnehmen. Prinzessin Marys Vater lebt in Grossbritannien. Für ihn wäre die Reise nach Dänemark zu anstrengend gewesen. Mary sagte gegenüber der Zeitung «Billed Bladet», er sei nicht mehr «frisch genug», um die Reise auf sich zu nehmen, «aber er ist in unseren Herzen bei uns».