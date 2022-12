Lustiges Fotoshooting zum Geburtstag von Prinzessin Kako

Kakos Schwester Mako musste ihrerseits das Kaiserhaus übrigens wegen ihrer Hochzeit mit einem bürgerlichen Mann verlassen und lebt mittlerweile in New York. Die frisch gebackene 28-Jährige Kako hingegen wird in Japan gefeiert wie ein Popstar. Kako war nebst ihrem Amt als Prinzessin auch aktive Eiskunstläuferin. 2019 schloss sie ihr Studium in Psychologie ab und widmet sich seitdem den offiziellen Verpflichtungen für die Kaiserfamilie.