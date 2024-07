Prinzessin verlor fast ihr Augenlicht

Doch die Gerüchte seien «absurd» so Munoz. Der Grund für die Veränderungen seiner Frau seien viel tragischerer Natur: «Als Kalina acht Jahre alt war, hatte sie sich beide Schneidezähne abgebrochen. Im Jahr 1999, als sie in London Kunst studierte, ging sie zum Zahnarzt, um sich Kronen einsetzen zu lassen, und hatte das Pech, dass der Zahnarzt zu tief in die Knochenbasis bohrte.» Die Folge waren ernsthafte Probleme und Schmerzen für die Prinzessin. Auch ihre Nase sei damals schon in Mitleidenschaft gezogen worden.