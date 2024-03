Mummy, wirst du sterben?» – «Bitte, lass uns nicht allein!» – «Du gehst aber nicht dorthin, wo Granny ist – oder?» Es sind so kindlich unschuldige Fragen, wie sie nur Dreikäsehochs über die Lippen kommen. Ob Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) – als das Nesthäkchen der Familie des britischen Thronfolgers Prinz William (41) – ihre Mama Kate (42) das so gefragt haben, wissen wir natürlich nicht genau. Aber es ist anzunehmen. Und Prinzessin Kate hat in ihrer Videobotschaft, mit der sie vor einer Woche das britische Volk und die ganze Welt über ihre Krebserkrankung informierte, offenbart, welches Drama die Diagnose in ihrer Familie ausgelöst hat. Mit Sicherheit sind da Tränen geflossen. Viele Tränen. Möglicherweise gabs auch hemmungslose Schluchzer. Vielleicht sogar Wut. Vor allem aber viele Fragen: Warum ich? Warum meine Frau? Warum unsere Mummy?