Prinzessin Kate drückt William beim Polo die Daumen

Nach der symbolischen Krönung von King Charles III. (74) am 5. Juli in Schottland ging es für seinen ältesten Sohn und dessen Ehefrau offenbar schnell wieder in die Heimat. Nur einen Tag später trat Prinz William (41) bei einem Charity-Polospiel im traditionsreichen Guards Polo Club in Windsor an, wo er von seiner Frau, Prinzessin Kate (41), tatkräftig unterstützt wurde.