Prinzessin Kate entschuldigt sich für ihre Kleiderwahl

In einem schlichten grauen Hosenanzug traf Prinzessin Kate auf unerwartete Konkurrenz: eine Gruppe kleiner Mädchen, alle in ihren besten Prinzessinnenkleidern. «Es tut mir leid, dass ich mein Kleid heute nicht trage», sagte Prinzessin Kate (43) schmunzelnd zu den Mädchen. Die Wahl ihres Outfits wirkte dabei alles andere als zufällig – eher wie ein klares Statement. Der Hosenanzug signalisierte, dass Kate zum Arbeiten gekommen war.