«Im Januar habe ich in London eine grosse Bauchoperation gehabt, und damals wurde angenommen, dass mein Zustand nicht krebsartig sei.», sagt sie in einem Videostatement, das der Kensington Palast auf X teilte. «Die Operation war erfolgreich, jedoch wurden bei Tests nach dem Eingriff Krebszellen gefunden.» Ihr medizinisches Team habe ihr daraufhin zu einer präventiven Chemotherapie geraten. «Ich befinde mich jetzt in den frühen Stadien dieser Behandlung», so die Frau von Prinz William (41).