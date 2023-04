Prinzessin Kate: «Das Schwerste, das sie je tun musste»

Am Rande der Trauerfeier von Queen Elizabeth zeigten sich Harry, Meghan, William und Kate im vergangenen September gemeinsam vor Schloss Windsor, um Blumen und Beileidsbekundungen von Royal-Fans entgegenzunehmen. Für viele Beobachter galt dies als erster Schritt in Richtung Versöhnung, doch ein Insider offenbarte nun im Buch "Our King: Charles III", dass der gemeinsame Auftritt für alle Beteiligten höchst unangenehm war. Laut Prinzessin Kate sei der Gang vor Schloss Windsor "das Schwerste gewesen, das sie je tun musste." Doch nicht nur Kate litt unter der Situation – auch Meghan soll laut dem US-Magazin "People" Schwierigkeiten gehabt haben.