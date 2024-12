Prinzessin Kate ist mit neuer Kraft zurück

Das wahre Highlight, wie erwartet, ist aber die Prinzessin selber. Nach einem schrecklichen Jahr strahlt die Royal mehr denn je. Kate erscheint weihnachtlich in einem roten Zweiteiler mit schwarzen Stiefeln und schwarzer Schleife am Kragen. Die Frau vom britischen Thronfolger Prinz William (42) kommt zunächst allein, ohne Mann und Kinder. Sie nimmt sich diesen Moment und strahlt aus, was sie in dem offenen Brief zum Weihnachtskonzert schon schrieb: «Die Liebe ist das grösste Geschenk, dass wir bekommen können. Nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern an jedem Tag unseres Lebens.»