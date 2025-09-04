Prinzessin Kate ist über die Sommerferien erblondet

Regnerischer Tag in London

Beim Besuch im Natural History Museum liess sich das royale Paar auch von einem plötzlichen Regenschauer nicht die Laune verderben. Gemeinsam mit Schulkindern erkundeten sie die neuen Gärten des Museums, die Lebensräume für Insekten, Vögel und Pflanzen zeigen sollen. Kate betonte bereits mehrfach, wie wichtig ihr Natur– und Umweltschutz sei – Themen, die Kate gerade in ihrer persönlichen Gesundheitsphase als besonders stärkend empfand.