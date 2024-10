Lange mussten sich ihre Fans gedulden, nun hat sich Prinzessin Kate (42) nach langer Pause wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Der erste öffentliche Auftritt seit ihrer emotionalen Videobotschaft, in der sie verkündete, den Krebs besiegt zu haben, fand in Windsor statt. Auf X und ihrem Instagram-Kanal teilt die Ehefrau von Prinz William (42) Fotos, die sie strahlend bei ihrem ersten offiziellen Termin zeigen.